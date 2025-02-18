Hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor! Yılmaz Güney'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor! Yılmaz Güney'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Türk sinemasının “Çirkin Kral” lakaplı aktörü Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşınıyor. Güney'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

Yılmaz Güney'in hayatını konu alan filmin başrol oyuncusu belli oldu. Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak olan 'Çirkin Kral filminde başrolü İsmail Hacıoğlu oynayacaktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Güney'i uluslararası arenada da tanınan başarılı oyuncu Mehmet Kurtuluş hayat verecek.

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in kaleme aldığı "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun" kitabı, filmin senaryosuna temel oluşturuyor. Senaryo çalışmalarını Fatoş Güney ile birlikte yürüten Yüksel Aksu, filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

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Filmin çekimlerinin bu sonbaharda başlaması planlanıyor. Yapım şirketi Midwood İstanbul'un imzasını taşıyan proje, Yılmaz Güney'in Fatoş Güney ile tanışma hikayesiyle başlayacak ve "Yol" filmiyle kazandığı Altın Palmiye ödülünü alırken yumruğunu havaya kaldırdığı o unutulmaz sahneyle sona erecek.

Filmde Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'i ise Deniz Barut canlandıracak.

Barut'un performansı, filmin en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor.

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