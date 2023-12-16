Hayat kadınları okul önünde müşteri aramaya başladı

İngiltere'nin Leeds şehrinde pahalılıktan dolayı müşteri bulmakta zorlanan hayat kadınları, okullara çocuklarını almaya gelen öğrencilerin babalarını ve sabah spor yapan varlıklı erkekleri potansiyel müşteri olarak görmeye başladı. Vatandaşlar, yetkililerin duruma çözüm bulmamasına tepki gösteriyor.

İngiltere'nin Leeds şehrinde, hayat kadınlarının okulun dağılma saatlerinde öğrencilerin babalarını hedef almaları için beklemeleri aileler tarafından tepki ile karşılandı.

KENTTEKİ FUHUŞ OLAYLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR

Leeds şehir konseyinin 2014 yılında fuhşa tolerans sağlayan yeni yasa çıkarmasından sonra şehirde fuhuş patlaması yaşandı. Bazı hayat kadınları, okuldan çocuklarını almaya gelen babaları durdurup pazarlık yapmaya çalıştı. Bazı hayat kadınları ise babalara Neol'den dolayı indirim uyguladıklarını söyledi.

ÖĞRENCİ BABALARI POTANSİYEL MÜŞTERİ

Yaşam pahalılığından dolayı müşteri bulmakta zorlanan kadınlar, öğrenci babalarının potansiyel müşteri olarak gördükleri için okul önlerinde beklemeyi tercih ediyor. Bazı hayat kadınları da, daha varlıklı erkeklerin sabah spor yaptıkları bölgeleri tercih ediyor. Vatandaşlar şikayetlere rağmen, yetkililerin gerek önlem almamasına tepki gösterdi.