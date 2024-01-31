Hayat kurtaran hamle! İntihar girişimi böyle bitti. Korku dolu onlar kamerada

Kadın, pencereden sarkarken, durdurulan bir vinçten inen bir kişi onu kurtarmak için sepete bindi. Bu dramatik anlar, bir cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

PENCEREDE KOLLARINDAN TUTTU

Olay, Kayapınar’daki H. Halim Apartmanı’nda öğlen vakti yaşandı. Kimliği belirsiz bir kadın, 2’nci kattaki evinin penceresinden atlamaya kalktı. Fakat evdeki diğerleri, onu kollarından tutarak pencerede tutmaya çalıştı.

HERKES SEFERLER OLDU

Kadının düşebileceğini düşünen aşağıdakiler, ellerine geçen çarşaf ve benzeri malzemelerle bir branda hazırladı. Evdeki biri de aşağıya sünger fırlattı.

Bu esnada, yoldan geçmekte olan bir sepetli vinç durduruldu ve vincin sürücüsü yardım teklif etti. Sepete binen bir kişi, pencereye ulaşarak kadını içeri çekmeye yardımcı oldu.

O ANLAR KAMERADA

Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadın, olay yerine gelen ambulansla önlem amaçlı hastaneye götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.