Hayat kurtaran müdahale

Yangın, Yenişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler tomrukların bulunduğu alanı kısa sürede sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, çevre belediyelerden tankerler, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce 2 saatte tamamen söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalan ve dumanlardan etkilenen bir köpeği de itfaiye erleri kurtardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dışarı çıkardıkları baygın köpeğe önce masaj yaptı sonrasında da oksijen desteği sağladı.

Gözlerini açıp dilini dışarıya çıkaran köpek suyla da serinletildi. Daha sonra ekipler itfaiye aracına aldıkları köpeği sirenleri çalarak son sürat veterinere götürdü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.