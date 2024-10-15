Hayat yandaş müteahhitlere güzel! İşçileri açlık grevine devam ederken Fernas’ın patronu yine ballı ihaleyi kaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde AK Partili Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları direniş, açlık greviyle 52 gündür sürüyor.

Parkta yalın ayak yere yatan ve ellerindeki baretleri yere vurarak protestolarını sürdüren Fernas işçileri adına konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, talepleri karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceklerini açıkladı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, İşçilerin mücadelesi sürerken Fernas Madencilik'in sahibi AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir ihale daha aldı. Limak İnşaat ve Fernas şirketler grubu, hazine garantili YİD modelli Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projeleri için dün imza töreni düzenlendi.

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Yap-İşlet-Devret modeli ile hazine garantili olarak yapılan son iki ihale olan Limak İnşaat'ın aldığı Antalya Alanya ile Fernas Şirketler Grubunun aldığı Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projeleri yapım protokolleri bugün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uralaoğlu'nun da katılımı ile gerçekleştirilen resmi bir törenle imzalandı.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin yapımı için Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir (Sağda) imzaları attı.

LİMAK İNŞAAT 76 MİLYAR 698 MİLYON TL'YE KAZANDI

Antalya-Alanya arasında yapılacak 122 kilometrelik otoyol için geçen yıl yapılan ihaleyi Limak İnşaat KDV hariç 76 milyar 698 milyon 550 bin 561 TL 69 kuruşluk teklif ile kazanmıştı.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapımı için Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Nasıroğlu (sağda) imzaları attı.

FERNAS 43 MİLYAR 483 MİLYON BEDELLE ALDI

Yine geçen yıl yapılan 120 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol projesi ihalesini Fernas Şirketler Grubu KDV hariç 43 milyar 483 milyon 952 bin TL'lik teklif vererek almıştı. Fernas'ın aldığı ihale daha önce 5 kez ertelenmişti.

HAZİNE GARANTİLİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELLİ İHALELER

İmza töreni yapılan bu iki ihale bugüne kadar tek başına alınan ve TL bazında en yüksek rakamlı olma özelliğini taşıyor.

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İki firmanın hazineden alacağı paraya, fiyat, keşif artışı ve proje değişiklik maliyetleri dahil değil. Hazine garantili işletme hariç inşaat bedeli her iki proje için yaklaşık 4 milyar doları buluyor.

Yap-İşlet-Devret modeli hazine garantili olarak verilen son iki ihale olma özelliği taşıyan bu iki otoyol projesi için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendi.

3.3 MİLYAR LİRA TASARRUF

Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar yapım çalışmalarının başlayacağını ifade ederek: "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'en Karadeniz'e erişimi sağlayan Türkiye'nin dört bir yanına giden karayolu koridorları arasında önemli bir işlevi görecek. Otoyolla yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 41 bin ton azaltmış olacağız" dedi.

"ANTALYA-ALANYA OTOYOLUNDAN 6.6 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANACAK"

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin özellikle yaz aylarında artan yol taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde karşılayacağını da sözlerine ekleyen Uraloğlu: "Otoyol 6.6 milyar lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 47 bin ton azaltacağız" dedi.

Birgün’den Bilge Su Yıldırım’ın haberinde yer alan bilgilere göre, 1982 yılında kurulan, Nasıroğlu ailesinin şirketi Fernas Grup, özellikle AKP iktidarı döneminde devlet ile ilişkilerini güçlü tutan toplamda 7 ayrı sektörde faaliyet gösteren bir holding grubu. Otomotiv, enerji, turizm, taahhüt, inşaat malzemeleri, maden ve gıda alanında yatırımları bulunan holdingin 2011 ile 2022 yılları arasında aldığı 20 ihalenin toplam değeri 7 milyar TL. Öte yandan holdingin en fazla ihaleyi aldığı devlet kurumları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü.

Fernas Şirketler Grubu’nun sahibi Nasıroğlu ailesinden Ferhat Nasıroğlu şu an AKP Batman Milletvekili. Buna karşılık AKP’den vekil olan ilk Nasıroğlu da Ferhat Nasıroğlu değil. 22’nci dönemde CHP’den Batman milletvekili seçilen Mehmet Nezir Nasıroğlu da 2003 yılında CHP’den AKP’ye geçmiş bir isim.

Fernas Holding’in projelerinin yalnızca bazıları şunlar:

• Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı

• Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı

• Diyarbakır-Mardin Yolu

• Sinop-Ayancık Devlet Yolu

• Trabzon-Gümüşhane Yol Yapım İşi

• Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı

• Sinan-Batman Demiryolu

• Samsun Doğalgaz Bağlantı Hattı

• Erzurum Doğalgaz Boru Hattı

• Artvin-Meydancık Yolu

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