Hayati tehlike Sivas'tan başladı. 22 vaka tespit edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Sivas ve çevre illerde mevsimsel ve çevresel değişkenlerin etkisiyle kene kaynaklı KKKA vakalarında bir artış yaşandığı belirtildi.

Sivas'ta 22 pozitif KKKA tanılı vakaya rastlandığı açıklamada ifade edilirken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 olası ve 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"DOKUNMAYIN VE HEMEN HASTANEYE GİDİN" UYARISI

Halkın kene ısırıklarına karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması çağrısında bulunulan açıklamada, şüpheli durumlarda sağlık merkezlerine başvurulması tavsiye edildi.

Ayrıca, keneye karşı alınacak tedbirler hakkında da bilgiler paylaşılarak, vücuda tutunan keneye çıplak elle temas edilmemesi, keneyi çıkarmadan önce sağlık kuruluşuna başvurulması, hayvanların üzerindeki kenelere çıplak elle dokunulmaması ve hasta kişilerle temas edenlerin gerekli korunma önlemlerini alması gerektiği vurgulandı.

Kene ısırığı sonrasında 10 gün içinde görülen belirtiler hakkında da uyarılar yapılarak, şikayetlerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi.

3 CAN ALDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren, aynı hastalıktan dolayı vefat etti.

Tanrıveren'in ölümüyle birlikte, Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Virüsün, büyükbaş hayvanlardan bulaştığı düşünülüyor.

Genç kadının cenazesi, Sivas'ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan, Sivas'ın Gemerek İlçesinde Afgan uyruklu Gülbidin Ekberi, hayvanları otlatırken vücuduna kene yapışması sonucu yaşamını yitirmişti.

Aynı şekilde, hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar da hayvanlarını otlatırken kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti.