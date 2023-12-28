Hayatına giren 3 kadını da katletti. 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye kendini savundu

Geçen yıl 31 Aralık'ta bir kadın cesedinin İstasyon Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yapılan aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaşmıştı. Kafasında darp izi tespit edilen ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Kadınla beraber yaşayan Necati Akpınar gözaltına alınmış, ifadesinin alınması sonrası adliyeye gönderilen şüpheli tutuklanmıştı.

DAHA ÖNCE DE HAYATINDAKİ 2 KADINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar, 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklamak suretiyle ve cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Sanığın, 2021'de Kovid-19 salgını tedbirleri gerekçesiyle şartlı tahliye edildiği ve Mutlu Menekşe ile dini nikahla yaşadığı öğrenilmişti.

Olayın yaşandığı gün, maktul Mutlu Menekşe'yi evde bırakarak dışarı çıktığını, akşam eve döndüğünde ise Menekşe’yi ölü vaziyette bulduğunu iddia eden zanlı, ölüm sebebine ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda bahsedilen darp ve yanık izlerini kendisinin yapmadığını, Menekşe'nin cesedinde saptanan morlukların evde kayarak düşmesi, yanığın ise "banyoda düşüp sıcak su dökülmesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Menekşe'nin cesedini el arabasına yükleyip evinin yakınındaki kuyuya gömdüğünü itiraf eden Akpınar, cesedi kuyuya atmaya yeltenirken cesedi düşürdüğünü, adli tıp raporunda adı geçen boyun kırığının ise o sebeple gerçekleştiğini öne sürdü.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Daha önce 2 kadını öldürmeden sabıkalı olduğunu, bu sebeple Mutlu Menekşe'nin de ölümünden suçlanacağına, kimsenin inanmayacağına karar verdiği için cesedi gömdüğünü açıklayan Akpınar, "Cesedi gömdükten sonra eve gidip uyudum, suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Mutlu Menekşe'yi öldürmem için bir sebep yok. Ben kadın düşmanı mıyım, neden öldüreyim?" diye kendisini savundu.

Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik de tanık olarak dinlendi. Babasından çekindiği için duruşma salonunda beyanda bulunamayacağını söyleyen Sevindik, ayrı bir salona alınıp ifadesi video konferans yoluyla alındı.

Sevindik, babasının olayın akşamı kendisini arayarak evine çağırdığını, eve gittiğinde Menekşe'nin öldüğüne şahit olduğunu, babasının daha önceden kendi annesini de öldürdüğünü, bu yüzden kendisine veya çocuklarına zarar gelmesinden korktuğundan cesedi el arabasına yüklemesinde yardım ettiğini, babasının yanından ayrılmasının ardından da karakola gidip ihbarda bulunduğunu açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da annesiyle birlikte Necati Akpınar'ın evine taşınmasının ardından iletişiminin kesildiğini belirterek, sanığın en ağır cezayla çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuklu zanlı Akpınar'ın herhangi bir indirim uygulaması yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.