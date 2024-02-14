Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı

Kaynak: İHA
Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı
Antalya’da yoğun yağış nedeniyle yaşanan selde, bir kadın su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi canı pahasına kurtardı.

Antalya’da yaşanan sel felaketi sebebiyle su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde kayda alınan görüntü, yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın sularla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek canını hiçe sayarak kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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