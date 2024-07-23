Hayatını kaybeden 2 dağcı aranıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Hayatını kaybeden 2 dağcı aranıyor

20 Temmuz Cumartesi günü Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken hayatını kaybeden Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken hayatını kaybeden iki kişinin cenazelerinin bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye yakın bir bölgede kaybolan ve daha sonra cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için AFAD, UMKE, jandarma personeli, Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 10 profesyonel dağcı, farklı illerden gelen ekipler ve yerel rehberler çalışmalarını sürdürüyor.

Dağın 4.200 metre rakımlı kamp bölgesinde yer alan ekipler, kötü hava koşullarına rağmen operasyonlarına devam ediyor. Öte yandan, Dilek Gökbulak'ın tırmanış öncesi ilk kamp alanında çorba pişirdiği mutfakta çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

20 Temmuz Cumartesi günü, 5.137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan iki kişi, 5.050 metre rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış ve ardından kaybolmuştu.AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

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