Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle beraber Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

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Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenlemişti.

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Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirmişti.

NE OLMUŞTU?

9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki sanatçı, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

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10 Ocak'ta 1 saat süren bir ameliyat geçiren Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise bir ameliyat daha geçirmişti.

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