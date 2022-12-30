Pele'nin Trabzonspor Müzesi'ndeki formasına kırmızı karanfiller

Tarih 22 Kasım 2007 siyah inci Pele’nin Avrupa’da spor zirvesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında son Türkiye/İstanbul ziyaretini gerçekleştirdiği günün akşamında spor paydaşları ile gerçekleştirilen gala yemeğinde imzalı forması açık artırma ile satışa sunuldu.

Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı sayın Mehmet Ali Yılmaz, en yüksek bedel ile satın aldığı Pele’nin Brezilya milli takım formasını Trabzonspor Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali’ye hediye etti. Efsane oyuncu Bali formanın sergilenmesi için Mustafa Şamil Ekinci müzesinde spor severlerle buluşmasını sağladı.

Dünya futbolunun bu yas gününde Pele’nin aziz hatırasına karanfil koyan Trabzonspor Kulübü Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, ''Trabzonspor bir kulüpten çok daha fazlasıdır'' dedi.