Hayatını kaybeden usta oyuncu Tanju Tuncel hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı

Sinema dünyası bugün usta oyuncu Tanju Tuncel'in vefatıyla yıkıldı. Sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncu ile ilgili şaşırtan bir açıklama geldi. Tüm kaynaklarda çocuğunun olmadığı yazan Tanju Tuncel'in bir kızının olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden usta oyuncu Tanju Tuncel hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı

Editör: Osmancan EROK

En son Eyvah Eyvah filmlerindeki babaanne rolüyle hafızalarda yer edinen Tanju Tuncel, bir süredir koah hastalığıyla mücadele ediyordu. Hayatının son dönemlerini bakımevinde geçiren Tuncel için Ayşe Kökçü'den şaşırtan açıklama geldi.

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Ayşe Kökçü ve Tanju Tuncel beraber birçok projede yer almış olsalar da en çok Barış Akarsu'nun başrol olduğu Yalancı Yarim dizisiyle akıllarda kalmışlardı.

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Usta oyuncunun vefatına ilişkin paylaşım yapan Ayşe Kökçü, yaptığı paylaşıma 'Sevgili Tanju, huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyorlar mı acaba? Ana ahı almak çok kötüdür böyle biline!' notunu düştü.

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Paylaşıma yorum yapan bir takipçisine cevap veren Kökçü, yazdıklarıyla herkesi şaşırttı.

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Kökçü takipçisinin 'Çocuğu yoktur yazıyor internet sayfalarında' yazdığı yorumuna cevap olarak 'Kızı var. Hayırsız' cevabını verdi. Cevaba oldukça şaşıran kullanıcılar 'Etme bulma dünyası', 'Bir anne nasıl yalnız bırakılır?' gibi yorumlarda bulundular.

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