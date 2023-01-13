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Canını seven bunları yemesin

Uzmanlar uyarıyor ancak kimse kale almıyor ancak günlük iş yoğunluğunda tükettiğimiz bazı paketli yiyecekler akıl almaz zararlara yol açıyor. İşte o besinlerin korkunç zararları…

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:47
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Hayatını seven bunları yemesin

Canını seven bunları yemesin
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Her üç kişiden birinin abur cubur tüketiyor. Hazır yemek ve fast food ürünlerinin zararlı etkileriniherkes biliyor. Ama bile bile lades diyor. Üstelik hazır yemeklere olan ilgi her geçen gün artıyor. İstatistikler bunu söylüyor. İŞTE HAZIR YEMEKLERİN

OBEZİTEYE YOL AÇIYOR

Yemeklerinizi tamamen işlenmiş gıdalara geçirmek, obezite olasılığını önemli ölçüde artıracaktır ve ayrıca sürekli şişkin hissetmeniz de olası.

KAN ŞEKERİNİ ALT ÜST EDİYOR

Diyetlerdeki yüksek miktarda nişasta sayesinde diş sağlığınızı oldukça istikrarlı bir şekilde bozuyor.

KABIZLIK YAPIYOR

Sindirim sistemi ile ilgili olarak, sebze ve meyveler çalışmalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. İşlenmiş gıdaların yoğun tüketimi tüm sistemi bozacak ve kendinizi her zamankinden daha sık kabızlık içinde bulacaksınız. Meyve ve sebzeler, vücudunuzdaki tüm atıkların atılmasına yardımcı olan belirli bir lif taşır. Bu maddeler ayrıca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumanıza yardımcı olacaktır.

BEYNİN İŞLEYİŞİNİ BOZUYOR

Fast food tüketiminin bir diğer olumsuz etkisi de bu gıdaların hafızanın bozulma hızını artırması. Bunun temel nedeni, milkshake, patates kızartması gibi bu ürünlerde bulunan doymamış yağların sayısıdır. Uzmanlar tarafından bu yağların kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu anahtar faktör olduğu biliniyordu; son zamanlarda beynin işlevselliğini de etkilediği ortaya çıktı. Beyninizin, yapmayı planladığınız şeyi sürekli unuttuğunuz potansiyel hafıza bölümünü büyük ölçüde etkiliyor.

CİLDİ TAHRİŞ EDİYORLAR

Sivilce, kaşıntı vb. gibi belirli sorunlarla karşılaşıyorsanız bunun nedeni hazır yemekler. Sadece bununla sınırlı değil. Cildiniz, aşırı şeker ve karbonhidrat tüketimi sonucu da tahriş olabiliyor.

 

 

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