Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA
Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı

İstanbul Kadıköy Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı.

Kadıköy'de Haydarpaşa açığındayken mendireğe çarparak batmaya başlayan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı.

Haydarpaşa açıklarında bir tekne içindeki 10 kişi ile birlikte mendireğe oturdu. Tekne batmaya başlayınca içerisinde bulunanlar yardım çağrısı yaptı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Kısa süre içerisinde tekneye ulaşan kurtarma ekipleri, 10 kişiyi tekneden aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili bir açıklama yaparak "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" bilgilendirmesi yapıldı.

İlgili Haberler
Manisa’da korkutan yangın. Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Dededen toruna damat kriteri: "AK Partili ile evlenemezsin"
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı
Temmuz zamlı 65 yaş evde bakım ve engelli aylıkları hesaplandı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"
Son Haberler
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti Yerel Haberler
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde Ekonomi
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde
Mourinho'dan Bellingham'a ilginç Fenerbahçe teklifi Spor
Mourinho'dan Bellingham'a ilginç Fenerbahçe teklifi
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor Ekonomi
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor
Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti Dünya
Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti
Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak Spor
Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı Yerel Haberler
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı