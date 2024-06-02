Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı

Kadıköy'de Haydarpaşa açığındayken mendireğe çarparak batmaya başlayan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı.

Haydarpaşa açıklarında bir tekne içindeki 10 kişi ile birlikte mendireğe oturdu. Tekne batmaya başlayınca içerisinde bulunanlar yardım çağrısı yaptı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Kısa süre içerisinde tekneye ulaşan kurtarma ekipleri, 10 kişiyi tekneden aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili bir açıklama yaparak "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" bilgilendirmesi yapıldı.