Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'nda finale çıktı

Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda finale yükseldi.
Matosinhos şehrindeki şampiyonada Kadın Milli Takımı, yarı finalde İsrail'i 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milliler, yarın (cumartesi günü) TSİ 19.00'da dünya şampiyonluğu için Güney Kore ile karşılaşacak.
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