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Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'nda finale çıktı

Golbol'de Kadın Milli Takımımız tarih yazıyor

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:48
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Haydi kızlar. Türkiye sizden altın madalya bekliyor

Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'nda finale çıktı
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Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda finale yükseldi.

Matosinhos şehrindeki şampiyonada Kadın Milli Takımı, yarı finalde İsrail'i 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milliler, yarın (cumartesi günü) TSİ 19.00'da dünya şampiyonluğu için Güney Kore ile karşılaşacak.

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