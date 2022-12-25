Sabah yazarı İsmet İnönü'yü hakkını vererek andı. Dünya tersine mi döndü

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, hayata gözlerini yummasının 49. yıldönümünde anılırken, bir anma da beklenmedik bir kişiden geldi.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsmet İnönü Paşa'yı hakkını vererek andı.

Tezel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, Kurtuluş Savaşı ve Lozan kahramanı 2. Cumhurbaşkanı... 2. Dünya Savaşı'nda 5 yıl denge politikasıyla milyonların hayatını kurtaran İsmet İnönü'nün ruhu şad olsun." açıklamasını yaptı.