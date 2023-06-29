Hayranı öyle bir şey istedi ki! Özge Özpirinçci şok oldu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir hayranının isteğiyle şok oldu.

Özge Özpirinçci, hayranının başrolünü Salih Bademci ile paylaştığı İlk ve Son dizisinin bazı sahnelerinde söylediği 'S.tir git' küfürünü söylemesini istemesiyle şok oldu.

O anları Twitter'dan yazan Özpirinçci, "Az önce mesleki hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım. Bulunduğum mekanda yan yana eğlendiğim bir hanımefendi yanıma gelip fotoğraf çektirmek istedi. Tabii ki dedim. 'İlk ve Son'u defalarca izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Teşekkür ettim. "Benim için bir kere s.ktr gt" der misiniz? dedi. Önce kahkaha attım sonra aklıma Succession dizisinde oynayan ve her röportajında bundan bahseden Brian Cox geldi. Twitter'i olmayan ve hâlâ aynı mekanda eğlendiğim Hande Hanım çok teşekkür ederim. Bana kendimi çok güzel hissettirdiniz! Deniz'e de selam olsun" dedi.

Özprinçci, dizide Deniz karakterine hayat vermişti.

