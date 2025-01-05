Hayranları Ferdi Tayfur'un mezarına koştu! Kabri çiçeklerle donatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayranları Ferdi Tayfur'un mezarına koştu! Kabri çiçeklerle donatıldı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul'da dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tayfur’u sevenleri kabrinde yalnız bırakmadı. Usta sanatçının Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarı ziyaret eden sevenleri, usta sanatçı Ferdi Tayfur için dua ederken mezarı çiçeklerle donattı. Bazı ziyaretçiler, Kur’an-ı ise Kerim okuyarak Tayfur’u andı.

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“ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK”

Ferdi Tayfur’un şarkılarıyla gençliğini geçirdiğini söyleyen Mehmet Alemdaroğlu, “Onun şarkılarıyla büyüdük. Ferdi benim gençliğimin sanatçısıydı. Çok beyefendi bir insandı. Türkiye bir daha böyle birini göremez. Kendisini hiç tanımadım ama şarkıları hayatıma eşlik etti. Yeri Peygamber Efendimizin yanı olsun” ifadelerini kullandı.

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“ONA GÖNÜLDEN BİR BAĞLILIĞIMIZ VAR”

Bekir Arslanoğlu ise Ferdi Tayfur’a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Cenazeye katılmadım çünkü çok kalabalık olacağını düşündüm. Ancak ilk gecesinin sabahında mezarını ziyaret edip dua etmeye geldik. 13-14 yaşından beri şarkılarını dinliyorum. Ona gönülden bir bağlılığımız var. Şarkılarını hep dinledik, bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Allah, Ferdi Babamızın kabrini nurla doldursun.”

Sevenlerinin Ferdi Tayfur’a olan sevgisi, mezar başında da görülmeye devam etti.

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