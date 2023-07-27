Hayranları öyle bir şey yaptı ki! Ünlü oyuncu çileden çıktı

Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın bazı fanları babaannesinin hesabını hackledi, ölen dedesi adına da sosyal medyada hesap açtı. Yılmaz’ın numarasını öğrenmek için babaannesi ve dedesiymiş gibi akrabalarına mesaj attılar.

“AKRABALARIMA YAZMAK NEDİR YA?”

Bu duruma isyan eden oyuncu, Threads hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Böyle etrafımdaki insanlara numaramın sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hackleyip numaramı oradan bulmaya çalışmak? Hani onu da geçtim, rahmetli dedemin adına hesap açıp akrabalarıma yazmak nedir ya? Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın rica ediyorum. İnsanların acıları ile oynayacak kadar ileri gitmeyin! Bırakın bizim de özelimiz olsun. Sadece biraz olsun saygı istiyorum bu kadar.”