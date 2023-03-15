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Kıvanç Tatlıtuğ dişlerini yeniletti! Hayranlarının gözünden kaçmadı

Show TV'de ekrana gelen 'Aile' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un dişlerinin görüntüsü dikkat çekti. Tatlıtuğ'un yeni projesinden önce dişlerini yenilettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:48
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Hayranlarının gözünden kaçmadı! Kıvanç Tatlıtuğ dişlerini yeniletti

Kıvanç Tatlıtuğ dişlerini yeniletti! Hayranlarının gözünden kaçmadı
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Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Aile' dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Aslan Soykan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un dişlerinin yeni görüntüsü ise dikkat çekti.

YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Yeni projesiyle ekranlara dönen Tatlıtuğ, dişlerini yaptırdıktan sonra hayranlarından doğallığını bozduğuna yönelik yorumlar aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın Devin karakterine hayat verdiği, Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan rolünü canlandırdığı dizi gerçek bir hayat hikayesini konu ediniyor. Dizinin kadrosunda Nur Sürer, Levent Ülgen, Yüsra Geyik, Nejat İşler gibi isimlerde yer alıyor.

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