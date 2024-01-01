Hayvan deneyinden kurtarılan köpeğin içler acısı hali yürekleri burktu

İlaç, aşı üretimi, kozmetik gibi alanlarda başvurulan ve üretilen ürünlerin insan sağlığına etkilerini test etmek için başvurulan hayvan deneylerinin arka planında yaşanan vahşet, bir kez daha ortaya çıktı. Hayvan deneylerinden kurtarılan bir köpeğin sahibi, köpeğin durumunu şu sözlerle anlattı:

"Flash hayvan deneylerinden sağ çıkan bir köpek olarak bize geldi. Saatlerce daireler çizerek koşuyordu. Bu davranışsal bozukluğa travma sebep olmuştu. 2 aylık bir rehabilitasyon ve tedavi sayesinde ilk kez dışarı çıkmayı başardı. Artık arkadaşlarıyla oyun oynuyor, puzzle çözüyor. Arkadaşlarıyla birlikte rahatlıyor. Flash artık tek başına mücadele etmek zorunda değil. Şimdi çok fazla desteğe ve sevgiye sahip."