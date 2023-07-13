Hayvan düşmanına ağır ceza. Tam 120 bin euro

Editör: Sami Gürel

Özellikle sosyal medyada son dönemde, sokak hayvanlarına zulmedenlerin paylaşıldığı bir çok videoya rastlamak mümkün. Kullanıcılar cezaların artırılması gerektiğini savunurken, Yunanistan’dan örnek olabilecek bir ceza geldi.

Rodos Adası'nda yaşayan 76 yaşındaki bir adam, hayvanlara eziyet ettiği ve dört kedi yavrusunu terk ettiği için 120 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Devlet haber ajansı AMNA'ya göre, adamın 26 Nisan 2023'te yavru kedileri bir karton kutuya koyup evinin yakınındaki bir alana terk ettiği iddia edildi. Bulunduklarında kediler kötü durumdaydı ve bu durum savcıyı harekete geçirdi. Adam hakkında hayvanlara eziyet etmekten dolayı açılan dava sonuçlandı.

Adamın her kedi için 30.000 avro ödemesi emredildi.