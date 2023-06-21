Hayvan kanında bulundu. İnsana ölüm saçtığı ortaya çıktı

ABD'deki hayvanların kanında ‘sonsuz kimyasal’ PFAS bileşikleri bulunduğu bildirildi. İnsanlarda PFAS bileşikleri; böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep olduğu vurgulandı.

Hayvan kanında bulundu. İnsana ölüm saçtığı ortaya çıktı

AA’nın The Hill’den çevirdiği habere göre; ABD’deki North Carolina Eyalet Üniversitesinden bilim insanları, köpek ve atlardan aldıkları kan örneklerinde, “sonsuz kimyasal” olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) tespit ettiği ifade edildi.

Kuzey Carolina’da yapılan araştırmada, hayvanlarının sağlığından endişe eden sahiplerin talebiyle 31 köpek ve 32 atın kanındaki PFAS seviyeleri incelendiği bildirildi.

Kan örneklerinde, 20 PFAS tipinin 12’sine, eyaletteki bir nehir yatağında tespit edilen 33 PFAS bileşiğinin 20’sine rastlayan bilim insanları, böylece test edilen tüm hayvanların kanında PFAS bulunduğunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra sonsuz kimyasalların, sadece yeraltı suyu tüketen hayvanlarda değil şişe suyla beslenenlerin de kanında olduğu tespit edildi.

KARACİĞER VE BÖBREK SORUNLARI VAR

Test edilen hayvanlarda, PFAS bileşikleriyle ilişkilendirilen karaciğer ve böbrek sorunları gözlemlendi.
Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının, evlerdeki PFAS varlığının izini sürmekteki önemini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Scott Belcher, ev hayvanlarında gözlenen kimyasalların, çocukları da etkilediğinden endişe duyduğunu belirterek, “Yeraltı suyu tüketmeyen hayvanların kanında bile PFAS bileşiklerine rastlamamız, evlerin içindeki toz ve yiyecek gibi diğer kirlilik kaynaklarına işaret ediyor” ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, “Environmental Science and Technology” dergisinde yayımlandı.

Eyalet yetkilileri, bölgedeki Cape Fear Nehri’nin nehir yatağında yaptıkları incelemelerde, 33 PFAS bileşiği tespit etmişti. Genel veteriner sağlık taramasından geçirilen hayvanların kan örneklerinde, bölgedeki suyu kirleten PFAS çeşitleri aranmıştı.

İnsanlarda, PFAS bileşikleri, böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep oluyor.

Binlerce çeşidi bulunan PFAS bileşikleri, sanayi atıkları, bazı yangın söndürücü köpükler ve çeşitli ev eşyalarında bulunuyor.

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