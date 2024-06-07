Hayvan otlatmaya giden kişi kayboldu

Tunceli ilinin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik Mahallesi'nde yaşanan bir kayıp vakası üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, otlatma faaliyeti sırasında ortadan kaybolması sonucu ailesi endişe içinde yetkililere haber verdi.

Gelen ihbar üzerine, jandarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere, gönüllülerden oluşan bir grup da dahil olmak üzere geniş çaplı bir arama operasyonu düzenlendi. Toplamda 33 jandarma, 7 AFAD personeli, 5 gönüllü ve 2 arama kurtarma aracının katıldığı bu operasyonla, kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürütüldüğü ve ekiplerin herhangi bir iz sürmeye çalıştığı bildirildi.