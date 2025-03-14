Hayvana eziyet ediyordu! Soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayvana eziyet ediyordu! Soruşturma başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvana eziyet eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvana eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A. A. bilinmeyen sebeple kücükbaş hayvana eziyet etti. Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine Zile Kaymakamlığı harekete geçti. Jandarma ekipleri şahsın A. A. olduğunu tespit etti. Zile Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan bir koyuna eziyet görüntüleri ile ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında kaymakamlığımı sosyal medya hesabına gelen bir ihbar üzerine yapılan araştırmada ilçe jandarma komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköyünde ikamet eden A. A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığına bilgi verilerek adliye tahkikata başlanmış olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygılar duyurulur" denildi.

Hayvana eziyet ediyordu! Soruşturma başlatıldı

Hayvana eziyet ediyordu! Soruşturma başlatıldı

Hayvana eziyet ediyordu! Soruşturma başlatıldı

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