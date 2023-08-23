Hayvanat bahçesinde beneksiz zürafa doğdu. Dünyada bir ilk kez görüldü

Hayvanlar alemindeki en nadir manzaralardan biri, dünyanın ilk tek renkli zürafasının doğuşuna ev sahipliği yapan Tennessee hayvanat bahçesinde alışılmadık bir durum yaşandı.

31 Temmuz'da doğan dişi zürafa, tek tip kahverengi renkte ve zürafaların -olağanüstü uzun boyunlarıyla- bilinen ayırt edici yamalı deseninden yoksundur. Brights hayvanat bahçesi, zürafanın halihazırda 1,8 metre boyunda olduğunu ve annesinin ve hayvanat bahçesi personelinin bakımı altında olduğunu söyledi.

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Hayvanat bahçesi, zürafaların çok nadir olarak vahşi doğada bir tür kamuflaj görevi gören benekli görünümleri olmadan doğdukları göz önüne alındığında, zürafanın türünün tek örneği olduğuna inanıyor.

Lekelerin altındaki deride ayrıca zürafaların her bir yamanın ortasından ısıyı salmasına olanak tanıyan ve bir tür termal düzenleme sağlayan bir kan damarları sistemi bulunur.

Brights hayvanat bahçesinin kurucusu Tony Bright, yerel televizyon haber merkezine şunları söyledi: "Desensiz yavru zürafamızın uluslararası alanda yayınlanması, zürafanın korunmasına çok ihtiyaç duyulan ilgiyi yarattı. Vahşi zürafa popülasyonunun yüzde 40'ı son otuz yılda yok olurken, yabani zürafa popülasyonları sessizce yok olmaya doğru gidiyor."

Hayvanat bahçesi, yeni zürafaya isim vermek için halka açık bir yarışma duyurdu. Kısa listeye alınan seçenekler arasında Swahili dilinde "benzersiz" anlamına gelen Kipekee; olağandışı anlamına gelen Firayali; “o en güzeli” anlamına gelen Shakiri; ve "muhteşem güzelliklerden biri" olan Jamella isimlerinden birini koymayı düşünüyor.