Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor’da besici Ramazan Ünlü’den hayvancılıkta yaşanan sorunları dinledi.

Besici Ramazan Ünlü, 13 yıl önce 20 büyükbaş hayvan başladığı hayvancılık faaliyetine ilerleyen yıllarda hayvan varlığını 80'e kadar çıkardığını. Ancak şu anda tekrar 25 hayvana kadar gerilediği bir durumla karşı karşıya kaldığını anlattı. Ünlü, "Bu 13 yılın ardından başladığı noktaya döndüm” ifadelerini kulandı.

“50 KİLOLUK YEM 600 LİRA”

Besici Ramazan Ünlü girdi fiyatlarıyla ilgili, “Bizim ürünlerimiz veya hayvanlarımız para etmiyor, ama girdi fiyatları hepsi yükseliyor; başta yem, mazot, elektrik. Yani sonuçta su, yem yetiştirmek için tarlada sulama yapıyoruz. Bunlar zarar ettiriyor. 50 kiloluk bir torba hayvan yem son fiyat 600 lira” diye konuştu. Ünlü, hayvancılığın ana gideri yem fiyatlar artış olduğuna işaret ederek, bir miktar yem bitkisini de kendilerinin yetiştirdiğini yem bitkisi yetiştirmenin dahi artık maliyetli olduğunu söyledi.

“PANCAR KÜSPESİ BİLE PANCARDAN PAHALI”

Mera hayvancılığının bittiğini ve hayvanlarını kapalı ortamda hazır yemle beslemek durumunda kaldıklarını belirten Besici Ramazan Ünlü, “Yem olmayınca, yonca olmayınca, silaj olmayınca, hayvanların et verim oranı da düşüyor. Bir inek günlük 3-4 torba süt yemi tüketiyor. Bir ineğin ortalama 12-13 kilo yem yemesi gerekiyor. Bu iş verimli olmaktan çıktı, gitgide zorlaştı. Hayvancılık, zor hale getirildi. Pancar küspesi bile normal pancardan pahalı, bu iş maliyetli bir iş.” dedi.

KARKAS KESİM FİYATLARI İLLERE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Ramazan Ünlü, karkas kesim fiyatlarıyla ilgili olarak yaşadığı sorunu şu cümlelerle anlattı: “Ankara'da karkas et kesim fiyatı 340 lira, büyükbaş hayvanın; bizim burada kesiyorlar, 280 liraya. Biz inek kestirdiğimiz zaman ya da kasaptan et aldığımız zaman hiç kimse şey demiyor ki, bu inek eti ucuz, kestik ucuz fiyata verelim demiyor ki, herkes dana fiyatında kesilmiş gibi satış yapıyorlar. Dolayısıyla, sadece biz değil, üreticiler değil, tüketiciler de bence zarar ediyor, mağdur oluyor. Bundan dolayı biz sürekli zarar ettik, arazi kendimizin olmasına rağmen.”

“HAYVANCILIK DAHA DA RİSKLİ HALE GELECEK”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Burası Kızılca tarım köyü, köyde dahi sürdürülebilirliği sorunlu hale gelen hayvancılık, büyük işletmelerin dışında bitmektedir, orta seviye işletmelerde artık sürdürülebilir noktada olmadığını ifade ediyorlar. Bunun yansıması şu: et ve süt mamul ürünlerin tamamının rafta fiyatı artacak, ithal ürün çözüm olmayacak. Doğru destekleme ile bu tür hayvancılık yapan yerlere devletin sahip çıkması gerekiyor. Devlet destekleri doğru verilirse ve bu işin sürdürülebilirliği sağlanırsa işletmeler faaliyetini sürdürecek. Aksi takdirde, önümüzdeki dönemde hayvancılık daha da riskli hale gelecek.” diyerek uyardı.