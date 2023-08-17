Hayvancılıkta durum vahim. Et ve süt sorunu kapıda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki artışın üreticileri, hayvanlarını elinden çıkarmaya zorladığını belirterek, “Hayvan pazarları dolup taşıyor ama satış yok, denecek kadar az. Üretici hayvanını satıp bu işi bırakmak derdinde.İthalat hayvancılık yapanı vurmuş ve verdiği yemin parasını geri alamadığında hayvanını pazarda satışa getirmiş.Alıcı ise nazlı alıyor ve fiyatlar kurban bayramına göre gerilemiş durumda” dedi.

SABAH 06.00; GÜRER HAYVAN PAZARINDA SORUN DİNLEDİ.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan ile sabahın erken saatlerinde Niğde Belediyesi Hayvan Pazarına giderek, hayvanını satış için getiren besicilerin sorunlarını dinledi. Sabah saat 6.00 da vekili hayvan pazarında gören besiciler bol bol dert yanıp, hayvancılık cazip bir iş olmaktan çıktı. Kazanamıyoruz. Satıp bırakacağız ” dediler.

HAYVANLARA BAKACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Kesimlik hayvan fiyatlarının çok düştüğünü, yem fiyatlarının ise her geçen gün arttığını söyleyen bir üretici, “Hayvanlara bakacak gücümüz kalmadı, yem fiyatları sürekli artıyorken Kurban Bayramına göre büyükbaş hayvan fiyatları yüzde 30’a varan oranda azaldı, ama yem fiyatları çok arttı. Bu durumda biz zarar ediyoruz. 50 kilogramlık besi yemi 550 liraya geçti, yoncanın tonu 6 bin lira oldu. Bir hayvana günde 10 kilogram yem veriyoruz. Bunlara 12 ay kapalı alanda bakıyoruz.İktidar gerekli desteği vermiyor.Bize sanki bu işi bırakın diyorlar” dedi.

ÜRTİCİLER YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DAYANAMIYOR

Hayvan pazarlarının bu kadar kalabalık olmasının nedeninin, yem fiyatlarındaki artışa dayanamayan üreticilerin, elindeki hayvanları ucuz fiyatlarla satışa sunmasından kaynaklandığını anlatan üretici, “Hayvancılık zor iş; 24 saat bakım ister, gecesi- gündüzü olmaz. Bayramı, tatili olmaz, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle satışa çıkarıyoruz ama yine de alan yok.Bu işin sürdürülmesi zorlaştı.Babadan bu işi sürdürüyoruz.Bu kadar sahipsiz hiç kalmadık” diye konuştu.

NEDEN İTHAL HAYVAN?

Hayvan ithalatının, yerli üreticiler açısından neden olduğu sorunlara dikkat çeken bir başka besici ise “Başka ülkelerden, hayvan ithal edilmesine bir türlü anlam veremiyorum. Proje gibi bir şey bu. Gerçekten anlamıyoruz. Kendi ülkemizde, üreticiye değer verilmiyor. Bir hayvanın doğumundan itibaren satışa hazır hale getirilebilmesi için 18-22 ay bakılması gerekiyor, ortalama 22 ay bakılıyor. Sattığımız hayvanlardan yem parasını bile çıkaramaz duruma geldik. Verilen emeklerimiz zayi oluyor” dedi.

SATTIĞIMIZ HAYVAN MASRAFI KURTARMIYOR

Hayvan pazarına hayvanlarını satmak için gelen ancak umduğunu bulamayan başka bir üretici ise yem fiyatlarındaki artışın, üreticileri mağdur ettiğini ifade ederek, “Bir düve 20 ile 35 bin liraya kadar satılıyor. Masrafı bile kurtaramıyoruz” şeklinde konuştu.

HASAT DÖNEMİNDE BİLE YEM FİYATINDA BU KADAR ARTIŞ OLUR MU?

Başkan bir üretici ise hasat dönemi nedeniyle arpanın, samanın bol olduğu bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek bu dönemde bile yem fiyatlarındaki artışın durdurulamaması nedeniyle hayvancılığın sürdürülebilir olmasının riski girdiğine dikkat çekti.

RAFTAKİ ETİN FİYATI ARTIYOR AMA ÜRETİCİYE BİR FADYASI YOK

Artan yem fiyatlarından dolayı besicilerin bir an önce hayvanlarını ellerinden çıkarmak istediğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Raftaki etin fiyatı artıyor ama bu artıştan besici yararlanamıyor. Vatandaş da ürünü pahalıya almak zorunda kalıyor. Hayvana bakan, eziyetini çeken para kazanamıyor ama vatandaş pahalıya ürün alıyor. Bu sistem plansızlıktan kaynaklanıyor. Hayvan kesimi artıkça piyasa fiyatlar gevşemeyecek ama azalan hayvan varlığı et ve süt ile mamül ürünlerde yeni artışlara yol açacak.İthalat katlayacak ” diye konuştu.

BESİCİYE DESTEK ŞART

Hayvancılığın ülkemizde kendi kendine yeten noktaya taşınması gerektiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Besiciye yem desteği sağlanmalı, yem fiyatları aldı başını gidiyor, yeme her ay zam geliyor. Besicinin masrafı artıyor. O nedenle besici hayvanını satış için hayvan pazarına getirmek zorunda kalıyor. Ancak pazarlarda çok hareketlilik yok, fiyatlar düştü. Satışlar bekledikleri gibi gerçekleşmiyor. Hayvancılık yapanların sorunları har geçen gün artıyor. Olması gereken; ithal hayvanlardan vazgeçip yerli besiciyi, yerli süt inekçiliği yapanı destekleyip, ürettikleri ürünün değer bulmasının yolu açılmalı. Süt inekçiliği yapan sütten para kazanmıyor, besicilik yapan hayvandan para kazanmıyor. Çözün için ithalata başvuruyorlar. Oysa bizim ülkemizde kendi besicimiz, kendi süt inekçimiz desteklense, bu sorunlar yaşanmaz” şeklinde konuştu.