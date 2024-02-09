Hayvancılıkta kırmızı alarm! Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı

Yayımlanan verilere göre; büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 2,6 azalış göstererek 16 milyon 583 bin baş oldu.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalışla 161 bin 749 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6,9 azalışla 52 milyon 363 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalış göstererek 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 azalışla 114 bin 886 ton oldu. Açılan ipek böceği tohum kutusu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.