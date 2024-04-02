Hayvanlarda savaş ve ses ilişkisi

Savunma ve saldırı anlarında hayvanların ve insanların ortak yönlerinden birisi de korktuğu zamanlarda veya canları tehlike altında oldukları anda yüksek sesler çıkarmalarıdır.

Örneğin kurt sürülerinde ve maymun sürülerinde kendi bölgelerini tehdit eden başka bir sürü veya başka bir hayvan grubu geldiklerinde anda önce grubun lideri öncül bir ses yollayarak geride kalanları uyarır.

Örneğin maymun sürüleri tehlike anlarında insanları sağır edecek desibel seviyelerinde bir ses çıkararak ya komşu maymun sürülerine, ya da farklı yerlerde beslenen grubun diğer üyelerine haber verirler.

Bu sesler dışarıdan her ne kadar rahatsız edici ve korkunç gelse de aslında kendi içinde oldukça nizami ve belirleyici kapsamdadır.

Bu durum üyeleri normal bir yaşam şeklinden bir anda hayat memat meselesi durumuna yükseltir ki yaşam formlarının devam etmesi için bu durum elzemdir.

GÜNLÜK YAŞAMDAN ÖRNEKLER

Bu durumu günlük hayatta da görmekte pek ala mümkündür. Köşeye sıkıştırılan bir kedi her ne kadar köpeğe kıyasla oldukça küçük olsa da çıkardığı sesler ile en korkusuz canlıları bile ürkütebilecek bir seviyede olabiliyor.

Ya da başka bir örnek olarak kafesin içerisinde duran güzel bir kuş, tanımadığı yabancı bir kişi kendi kafesine yaklaşınca bir anda kendisini kabartıyor, o güzel ötüşü yerine oldukça kulakları rahatsız eden bir ses çıkarabiliyor.

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN OLMAZSA OLMAZ

Bu durum hayvanları veya hayvan sürülerini izleyen insanlar için her ne kadar karışık ve rahatsız edici olarak gözükse de yaşam döngülerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri açısından oldukça gerekli bir harekettir.