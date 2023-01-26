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Hazal Kaya kendisine 'nankör' diyen takipçisine bakın ne cevap verdi

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, konuk olduğu programda Türk dizisi izlemediğini söyledi. Bu cevap üzerine sosyal medyada kendisine 'Nankör' diyen bir Twitter kullanıcısına ünlü oyuncu bakın cevap verdi. 

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:34
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Hazal Kaya ‘nankör’ diyen takipçisine cevap verdi 

Hazal Kaya kendisine 'nankör' diyen takipçisine bakın ne cevap verdi
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İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Hazal Kaya, sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin yaptığı ‘Bambaşka Sohbetler’ programına katıldı. 

“TÜRK DİZİSİ İZLEMİYORUM”

Kaya, Düvenci’nin, “İzlediğin Türk dizisi var mı?” sorusuna, “Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer’e baktım” yanıtını verdi.

Kaya’nın bu cevabı Twitter’da gündem oldu.

Kaya’ya tepki gösteren bir takipçisi, “Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor” dedi.

“BEYBİ SAKİN… 3 SAAT DİZİ İZLEMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR”

Bu tweet’i gören Kaya ise kullanıcıya “Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece… Yerli dizi yersiz uzun” yanıtını verdi.

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