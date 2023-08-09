Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"

Melike Şahin'in konserinde boy gösteren oyuncu Hazal Kaya ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu doğum kilolarıyla ilgili tepkisini göstererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve meslektaşı Selahattin Paşalı, önceki gün yakın arkadaşları Melike Şahin'in Harbiye'deki konserini dinlemeye gittiler. Konser öncesi muhabirlerle konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

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"DOĞUMDAN SONRA İLK DEFA ÇIKIYORUM"

"Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı."

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"YOKSA UMURUMDA BİLE OLMAZDI KİLO ALMAK"

Yaklaşık altı ay önce ikinci kez anne olan Kaya, "Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz, şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile olmazdı kilo almak" şeklinde konuştu.

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