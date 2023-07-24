Hazal Kaya ve ailesine koruma kararı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti ve dava açtı.

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirtti ve 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin derhal ve duruşma yapılmaksızın delil araştırması sonucunda verilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, bu çerçevede Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayan bir koruma kararı verdi.