Hazal Kaya ve ailesine koruma kararı

Hazal Kaya bir süredir sosyal medyada hakkında hakaret ve küfür içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hazal Kaya ve ailesine koruma kararı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti ve dava açtı.

ekran-goruntusu-2023-07-24-143009.png

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirtti ve 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin derhal ve duruşma yapılmaksızın delil araştırması sonucunda verilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, bu çerçevede Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayan bir koruma kararı verdi.

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Doğum sonrası neler yapmak gerek Sağlık
Doğum sonrası neler yapmak gerek
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak Dünya
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti Magazin
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor Güncel
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler Şifalı Bitkiler
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne? Keşfet
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?