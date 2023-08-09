Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı

Oyuncu Hazal Kaya, Disney Plus'ın iptal ettiği 'Atatürk' dizisiyle ilgili "Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi. Açıklama sonrası tepki göstermediği için eleştirilen Hazal Kaya'dan yeni bir açıklama geldi.

Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı

Açıklamasının ardından hedef alınan Kaya yeni yaptığı açıklamada ise, "Konuya dair bilgim yok' dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm, ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım" ifadelerini kullandı.

Kaya ile yakın arkadaşı ve meslektaşı Selahattin Paşalı ile önceki gün Melike Şahin'i Harbiye'de dinlemeye gitti. Güzel oyuncu, konser öncesi Disney Plus'ta yayınlanacak olan ancak sonra iptal edilen 'Atatürk' dizisiyle ilgili konuştu.

"ÇOK İLGİLENMİYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Kaya, dizinin Disney + yerine aynı şirketin yayın kuruluşu Fox Tv’de film olarak yayınlanacağı, sonra da sinemalarda gösterileceğini açıklamasıyla ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.

"DERDİMİ YETERİNCE ANLATAMAMIŞIM"

Söz konusu yanıtın ardından hedef alınan Hazal Kaya, yeni bir açıklama yaptı.

Kaya, "'Konuya dair bilgim yok' dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm, ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım" diyerek, şunları kaydetti:

hazal-1.jpg

hazal-2.jpg

hazal-3.jpg

hazal-4.jpg

İlgili Haberler
Hazal Kaya konserde göbek atarak kurtlarını döktü
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"
Hazal Kaya ve ailesine koruma kararı
Hazal Kaya isyan etti: Uyuyamıyorum... Alın size gerçekler
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
SPK'dan Galatasaray kararı Spor
SPK'dan Galatasaray kararı
Âşık Veysel’de güzellik Yazarlar
Âşık Veysel’de güzellik
Milenyumla birlikte sokak, eski sokak değil!.. Yazarlar
Milenyumla birlikte sokak, eski sokak değil!..
Irkçı derler diye geri adım atmayacağız Yazarlar
Irkçı derler diye geri adım atmayacağız
Bir de bizler SİMİT-ÇAY hesabını yapalım Yazarlar
Bir de bizler SİMİT-ÇAY hesabını yapalım
KKTC tanınma yolunda… Rum gergin, şok üstüne şok yaşıyor! Yazarlar
KKTC tanınma yolunda… Rum gergin, şok üstüne şok yaşıyor!
Dünya çözdü, biz neden çözemiyoruz? Yazarlar
Dünya çözdü, biz neden çözemiyoruz?