Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı

Açıklamasının ardından hedef alınan Kaya yeni yaptığı açıklamada ise, "Konuya dair bilgim yok' dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm, ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım" ifadelerini kullandı.

Kaya ile yakın arkadaşı ve meslektaşı Selahattin Paşalı ile önceki gün Melike Şahin'i Harbiye'de dinlemeye gitti. Güzel oyuncu, konser öncesi Disney Plus'ta yayınlanacak olan ancak sonra iptal edilen 'Atatürk' dizisiyle ilgili konuştu.

"ÇOK İLGİLENMİYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Kaya, dizinin Disney + yerine aynı şirketin yayın kuruluşu Fox Tv’de film olarak yayınlanacağı, sonra da sinemalarda gösterileceğini açıklamasıyla ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.

"DERDİMİ YETERİNCE ANLATAMAMIŞIM"

Söz konusu yanıtın ardından hedef alınan Hazal Kaya, yeni bir açıklama yaptı.

Kaya, "'Konuya dair bilgim yok' dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm, ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım" diyerek, şunları kaydetti: