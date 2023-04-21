Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a doğum günü öpücüğü

Hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasıyla gündeme gelen Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın yeni yaşını romantik bir fotoğrafla kutladı.

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a doğum günü öpücüğü

Oyuncu Hazal Kaya, yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, 20 Nisan'da 47 yaşına basan eşi Ali Atay'ın doğum gününü Instagram'da romantik bir kareyle kutladı.

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Hazal Kaya'nın ''İyi ki doğdun sevgilim'' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü çiftin aşk pozunu 350 binden fazla kişi beğendi. Aralarında Bülent Şakrak, Mine Tugay, Başak Dizer, Meltem Cumbul, Gözde Seda Altuner, Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisi, Hazal Kaya'nın fotoğrafına yorumda bulundu.

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