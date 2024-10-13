Hazal Kaya’dan şoke eden açıklama: Bir senedir şiddete maruz kalıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hazal Kaya’dan şoke eden açıklama: Bir senedir şiddete maruz kalıyorum

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaklaşık bir yıldır hayranı tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Lütfen yasalar uygulansın, ölmeyelim artık" diyerek sitem etti.

Hazal Kaya, "Şu an yapılması gereken şey, kanunların uygulanmasını sağlayıp, İstanbul Sözleşmesi'nin geri dönmesini sağlamak" ifadelerini kulandı.

Sibel Arna'nın YouTube kanalında, eşi Ali Atay ile ilgili konuşan Hazal Kaya, şunları söyledi:

"Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun?' diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.

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Biz birbirine benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi, çok aşığız. Birbirimizi böyle kabul ettik."

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YASALAR UYGULANSIN

Yaklaşık 1 yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını söyleyen Kaya, "Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. ‘İmdat’ dediğim, çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık. Şu an yapılması gereken şey, kanunların uygulanmasını sağlayıp, İstanbul Sözleşmesi'nin geri dönmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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