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Sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Şimdilerde sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya, karnı burnunda olan son halini paylaştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:14
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Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu! Doğuma 1 ay kaldı

Sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya son halini paylaştı
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Oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde ikinci kez aynı mutluluğu tatmaya hazırlanıyor. 

Oğlu Fikret Ali'yi 2019 yılında dünyaya getiren oyuncu, küçük oğlu henüz üç yaşına basmışken sevenlerine ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. 

 

ADI ‘LEYLA’ OLACAK

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu açıklamış hatta bebeğine koyacağını ismi de duyurmuştu. Hazal Kaya, paylaşımında “Sürpriz yumurta yükleniyor, Leyla geliyor. İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz karnım bile çıkmadı daha” ifadelerini kullanmıştı.

Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" notunu yazdı.

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