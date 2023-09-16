Hazal Subaşı'ndan 'Dilek Taşı' açıklaması. "Set dışında asla yapmam"

Kanal D ekranında perşembe akşamlarına damga vuran 'Dilek Taşı'nda Salih Bademci ve Ozan Dolunay ile birlikte başrolü paylaşan Hazal Subaşı, dizi hakkında konuştu.

Hazal Subaşı'ndan 'Dilek Taşı' açıklaması. "Set dışında asla yapmam"

Yayınlanan ilk iki bölümü ile reytingin zirvesinde yer alan, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Dilek Taşı' dizisinde 'Figen' karakterini canlandıran Hazal Subaşı, önceki gün City’s Nişantaşı'nda görüntülendi.

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"BEĞENİLDİĞİ İÇİN EKSTRA MUTLUYUZ"

Repo günü olduğunu ve alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, yeni projesi hakkında, "Hepimizin çok sevdiği bir iş bu. İnanılmaz bir ilgi var, bu çok güzel. Set yoğun ama işi sevince ve bu kadar güzel yorumlar alınca o kadar da zor gelmiyor. Değer gördüğü, beğenildiği için biz ekstra mutluyuz" dedi.

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"SET DIŞINDA MAKYAJ YAPMAM"

Yaz sezonu çok tatil yapamadığını dile getiren Hazal Subaşı, "Çok uzun süre tatil yapmadım. Zaten diziden dolayı çok yanmadım. Çok makyaj da yapmıyorum. Sette zaten fazlasıyla yapıyoruz o yüzden normalde makyaj yapmam" dedi.

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Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul'unda geçen ve dönemin buhranlı zamanlarını izleyiciye tüm gerçekçiliğiyle yansıtıyor.


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