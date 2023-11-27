Hazar Ergüçlü ekranlara dönüyor. Bu ‘Dilber’ çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın 'İnci Taneleri’ dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hazar Ergüçlü ekranlara dönüyor. Bu ‘Dilber’ çok konuşulacak

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak olan İnci Taneleri’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.

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BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

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