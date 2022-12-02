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Onur Ünlü evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü evlilik sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:18
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Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü'den şaşırtan evlilik açıklaması

Onur Ünlü evlilik açıklamasıyla şaşırttı
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz haftalarda "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" diyerek herkesi şaşırtmıştı. 

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Muhabirlerle konuşan Onur Ünlü, "Son dönemde stand-up gösterileri ve senaryo okumalarına ağırlık vermiş durumdayım‘’ dedi.

ESPRİLİ YANIT!

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Uzun süredir kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen, "Hazal Ergüçlü ile evlilik tarihini belirlediniz mi? sorusu üzerine "Bu çok özel bir soru! Hep beraber bir tarih seçelim o zaman evlenelim’’ diyerek esprili bir yanıt verdi.
 

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