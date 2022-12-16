Magazin gündeminde sık sık konuşan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü çiftinden kötü haber geldi. Çiftin ayrıldığı iddiaları magazin gündeminde yer alırken Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ile olan ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Peki, Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’den ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’den neden ayrıldı?

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü yaklaşık beş yıldır birliktelerdi. Çiftin ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Peki, Hazar Ergüçlü ayrılık iddiaları hakkında ne dedi?

Hazar Ergüçlü ise önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Dizisi bittiği için üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Enterasan bir denge reyting olayı. Projelere çok tartarak yaklaşmak gerekiyor. Biz de bunu yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz gün Hazar Ergüçlü ile beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü'nün ayrılık haberini doğruladı.

Hazar Ergüçlü ayrılık iddiaları hakkında, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" şeklinde ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.