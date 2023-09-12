Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin

Zerdeçalda bulunan doğal bir bileşik olan kurkumin, aşırı mide asidini azaltmak ve hazımsızlığı tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan omeprazol kadar etkili olabildiği bildirildi.

Zerdeçalın hazımsızlığı tedavi etmek için ilaç kadar iyi olabileceğini iddia edildi.

Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesinin mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan omeprazol kadar etkili olabileceği bildirildi.

Zerdeçal, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülen kurkumin adı verilen doğal olarak aktif bir bileşik içerdiği ifade edildi.

ÜLSER VE MİDE ŞİŞKİNLİKLERİNE İYİ GELİYOR

Güneydoğu Asya'da uzun süredir hazımsızlık tedavisi de dahil olmak üzere tıbbi bir ilaç olarak kullanılmaktadır.

Zerdeçallı süt ya da zerdeçallı ayran gibi içecekler düzenli olarak tüketildiğinde süt sindirim sistemini destekler.

Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır. Kolit rahatsızlığına karşı etkilidir. Ülser ve mide şişkinliklerine iyi geldiğinin altı çizildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık, yani dispepsi, bireyin karnının üst kısmındaki rahatsızlığı tanımlayan genel bir terimdir, kendi başına bir hastalık değildir. Onun yerine bireyin yaşadığı karın ağrısı ve yemeye başladıktan hemen sonra dolgunluk hissi gibi bir takım semptomların bütünüdür. Hazımsızlık oldukça yaygın bir durumdur. Hemen her birey biraz farklı bir şekilde hazımsızlık yaşar. Hazımsızlık belirtileri bazı vakalarda ara sıra ve nadiren hissedilirken, diğer vakalarda bireyi günlük olarak rahatsız edebilir.

Hazımsızlık, yaygın olarak başka bir sindirim hastalığının belirtisi veya semptomu olabilir. Altta yatan bir hastalıktan kaynaklanmayan hazımsızlık ise birçok vakada kolaylıkla yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla hafifletilebilir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hazımsızlık çeken bireylerde çeşitli belirtilerden görülebilir. Hazımsızlık belirtileri arasında en yaygın olanı yemek sırasında ortaya çıkan erken doygunluk hissidir. Birey yemeğinin büyük bir kısmını yemese dahi kendini tok hisseder ve yemek yemeyi bitiremeyebilir. Yemekten sonra rahatsız edici tokluk ve dolgunluk olması gerekenden daha uzun sürmesi durumun bir başka belirtisidir.

Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissedilen rahatsızlık, yanma ve şişkinlik hisleri de hazımsızlığın belirti ve semptomları arasında yaygın olarak görülmektedir. Birey göğüs kemiğinin altı ile göbek arasındaki bölgede yoğunluğu hafif ila şiddetli arasında değişebilen bir ağrı hissedebilir. Birey yine aynı bölgede kendisini çok rahatsız edici bir sıcaklık ve yanma hissine maruz kalabilir. Karın bölgesinde gerçekleşen yoğun gaz birikiminden dolayı birey rahatsız edici bir gerginlik hissedebilir.

Bunların yanı sıra sürekli mide bulantısı ve kusmak istiyormuş gibi hissetmek de yaygın belirtiler arasındadır.

Hazımsızlığın daha az görülen belirti ve semptomları arasında ise gerçekten kusma ve özellikle geğirme bulunur.

Bazı vakalarda hazımsızlık yaşayan bireyler, eş zamanlı olarak mide ekşimesi şikayetlerini de bildirirler. Ancak mide ekşimesi ile hazımsızlık birbirinden farklı iki ayrı durumdur. Mide ekşimesi, yemek sırasında veya sonrasında bireyin göğsünün merkezinde veya boynunda yayılabilen bir ağrı veya yanma hissine verilen isimdir.

Normal şartlar arasında hafif hazımsızlık genellikle endişelenecek bir durum değildir. Ancak bireyde görülen rahatsızlık iki haftadan fazla devam ederse birey mutlaka doktora danışmalıdır. Bunun yanı sıra eğer ağrı şiddetliyse veya istenmeyen kilo kaybı veya iştahsızlık, tekrarlayan kusma veya kanlı istifra, siyah veya katranlı dışkı, giderek kötüleşen yutma ve yutkunma sorunları, anemiye işaret edebilen yorgunluk veya halsizlik durumlarında birey hemen doktora başvurmalıdır. Bunlar bir iç kanamanın varlığına işaret edebilir.

Son olarak, nefes kesilmesi, çene, boyun veya kola doğru yayılan göğüs ağrısı, ya da eforla birlikte artan göğüs ağrısı varsa, birey mutlaka acil tıbbi yardım almalıdır.

