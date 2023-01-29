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Yandaşa hazine garantisi dolar üzerinden hesaplanıp TL olarak ödeniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyük tartışmalara neden olan hazine garantili projelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, hazine garantilerinin dolar üzerinden hesaplanarak TL olarak ödendiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:15
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Hazine garantisi dolar üzerinden hesaplanıp TL olarak ödeniyor

Yandaşa hazine garantisi dolar üzerinden hesaplanıp TL olarak ödeniyor
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CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçiş garantili projelere yapılan ödemeleri Meclis gündemine taşıdı. Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmadan yapıldığı öne sürülen projelere ne şekilde ödeme yapıldığını soran Akın, bazı projelerde garanti tutarlarının yılda artık dört kez belirlendiği yönündeki iddialara da hazırladığı yazılı soru önergesinde yer verdi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Akın’ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli “itiraflarda” bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yap, işlet, devret (YİD) modeliyle yapılan otoyol ve köprülere verilen garantiler hakkında, “Geçiş ücretleri ile garanti ödemeleri, uygulama sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk lirası olarak uygulanmaktadır” açıklamasını yaptı. Karaismailoğlu, yılda dört kez garanti hesabı yapıldığı yönündeki iddiaya ise yanıt vermedi.

“İKTİDAR SÖZCÜLER KAMUOYUNU YANILTIYOR”

Kendisine gönderilen yanıtı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, iktidar sözcülerinin tek kuruş ödenmediğini iddia ettiği YİD modeliyle yapılan otoyol ve köprülerin kamu bütçesinde yıllardır adeta karadeliğe dönüştüğüne işaret etti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“İktidar sözcüleri kamu bütçesinde adeta karadeliğe dönüşen garanti ödemeleri için kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere “tek kuruş ödenmiyor” görüşünü ifade ediyor. 2022 yılında yaklaşık 23,6 milyar lira olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün garanti ödeneği 2023 yılında 53,7 milyar liraya çıkarıldı. Artış yüzde 125. Bu artışın sebebi garantilerin döviz üzerinden verilmesi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı. Üstelik her yıl belirlenen ödenekten daha fazla tutarda kamu parasının garantilere aktığını biliyoruz. Biz iktidara geldiğimizde bu israfa son vereceğiz. Mevcut YİD projelerinin tümünü teknik, idari, hukuki olarak denetleyeceğiz. Bu kapsamda gelir garantili projelerin uygulama sözleşmelerini inceleyeceğiz. Döviz üzerinden verilen garantileri Türk Lirası’na dönüştüreceğiz. Vatandaşın, kamunun parasının artık döviz üzerinden verilen garantilere verilmesini engelleyeceğiz.”

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Emin Uyanık
29.01.2023 10:26
The End yol bitti👍 yakıtta .gerçekler ortada gūle gūle deme zamanı  
 
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