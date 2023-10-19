Hazine 'harç' zengini olacak. Hepsi vatandaşın cebinden çıkacak

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde harçlarla ilgili rakamlar dudak uçuklattı. Yeni yılda vatandaştan 253 Milyar 506 Milyon lira harç toplanacak.

KAYNAK: AA
Hazine 'harç' zengini olacak. Hepsi vatandaşın cebinden çıkacak

AA muhabirinin 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 253 milyar 506 milyon 501 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.

Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 54,1'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.

Devletin, 2024'te 33 milyar 938 milyon 855 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 3 milyar 825 milyon 89 bin lira ticaret sicil, 506 milyon 878 bin lira esnaf sicil, 29 milyar 606 milyon 888 bin lira diğer yargı harç geliri bekleniyor.

Noter harçlarından 9 milyar 852 milyon 593 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 14 milyar 494 milyon 645 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

Trafik harçlarından da bütçeye 8 milyar 74 milyon 881 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde, 339 milyon 624 bin lira gemi ve liman harcı, 1 milyar 182 milyon 876 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 10 milyon 358 bin lira vergi yargısı harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 48 milyar 511 milyon 397 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 2 milyar 307 milyon 96 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 552 milyon 888 bin lira ile özel güvenlik harçları ve 170 milyon 39 bin lira ile Türk uluslararası gemi sicil kayıt ve tonaj harçları gibi kalemler yer alıyor.

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