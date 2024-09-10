Hazine iki tahville 26,1 milyar TL borçlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hazine iki tahville 26,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ihale öncesi satışlarla beraber 26,1 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eylül ayı iç borçlanma programı iki tahville sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9 sene vadeli tahvil ihalesinde 13,4 milyar liralık teklife karşılık 11,2 milyar lira net satış yaptı.

9 sene vadeli tahvilde bileşik faiz yüzde 28,67 olarak gerçekleşti.

7 sene vadeli değişken faizli tahvilde 8,17 milyar liralık teklife karşılık 6,45 milyar lira net satış gerçekleşti.

7 sene vadeli tahvilde dönemsel faiz yüzde 23,87 oldu.

İHALE ÖNCESİ DEV SATIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 sene vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli ve 9 sene vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin ihaleleri öncesinde toplam 8,5 milyar TL satış yaptı.

7 sene vadeli değişken faizli devlet tahvilin ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 4,36 milyar TL’lik teklife karşılık, 3 milyar TL satış gerçekleşti.

Bu tahvilde kamuya satış yapılmadı.

9 sene vadeli sabit getirili devlet tahvilin ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 8,17 milyar TL’lik teklife karşılık, 5,5 milyar TL satış yapıldı. Bu tahvilde de kamuya satış yapılmadı.

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