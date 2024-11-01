Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 10 ay (308 gün) vadeli...

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 10 ay (308 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 5 Kasım Salı günü de 3 yıl (1015 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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