Hazine'den 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.