Hazine'den doğrudan kira sertifikası ve altın tahvili satışı

Kaynak: AA
Hazine'den doğrudan kira sertifikası ve altın tahvili satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli bir tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken karar. Hazine düzenleyeceği ihaleyle kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günkü ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihraç, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışıyla olacak.

Hazine ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Son Haberler
Ağrı’da tarihi eser eşyalar ele geçirildi
Ağrı’da tarihi eser eşyalar ele geçirildi
Küresel piyasalar haftaya pozitife döndü
Küresel piyasalar haftaya pozitife döndü
Daha 18 yaşında… Çuvaşistanlı Türk kızı Rusya güzeli oldu
Daha 18 yaşında… Çuvaşistanlı Türk kızı Rusya güzeli oldu
Birçok hastalığa iyi geliyor
Birçok hastalığa iyi geliyor
Altın haftaya düşüşle başladı 07-10-2024
Altın haftaya düşüşle başladı