Hazine'den doğrudan kira sertifikası ve altın tahvili satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken karar. Hazine düzenleyeceği ihaleyle kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günkü ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihraç, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışıyla olacak.

Hazine ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.