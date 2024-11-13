Hazine'den tahvil ve kira sertifikası hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 13 Mayıs 2026 itfa tarihli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına toplam 770 milyon 370 bin dolarlık teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 562 milyon dolar tutarında devlet tahvili ve 208 milyon 370 bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi dün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.