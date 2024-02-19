Hazineye niyet ettiler karşılarında jandarmayı buldular

Kaynak: İHA
Hazineye niyet ettiler karşılarında jandarmayı buldular
Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi, jandarmaya yakalandı. Tarihi eser aradığı belirlenen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Kocareis köyünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ormanlık alanda yaptıkları çalışmada kayalık bir bölgede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstünde yakaladı.

Hazine bulma umudu ile kazı yapan şahıslar ise bir anda karşılarında jandarma ekiplerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Şahıslarla birlikte 1 adet elektronik metal el detektörü, kazıda kullanılan kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi malzemeler de ele geçirdi.

aw145214-01.jpgGözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

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