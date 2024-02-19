Hazineye niyet ettiler karşılarında jandarmayı buldular

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Kocareis köyünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ormanlık alanda yaptıkları çalışmada kayalık bir bölgede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstünde yakaladı.

Hazine bulma umudu ile kazı yapan şahıslar ise bir anda karşılarında jandarma ekiplerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Şahıslarla birlikte 1 adet elektronik metal el detektörü, kazıda kullanılan kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi malzemeler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.